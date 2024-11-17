Подмога диаспорам и наркотрафику? Мигрантам в России хотят дать личную полицию

Для работы с мигрантами могут быть привлечены зарубежные правоохранительные органы. Но к чему это приведет на самом деле? Не окажутся ли прибывшие гости на стороне диаспор и теневых посредников? В последнее время появляются сведения о нахождении иностранных полицейских в России.
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