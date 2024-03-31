Как вырастить зеленый лук

Зелень — неотъемлемый ингредиент большинства блюд. Если она и не является существенным компонентом, то хозяйки используют петрушку, укроп, разнообразные травы и, конечно же, зеленый лук для украшения своих кулинарных творений.
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