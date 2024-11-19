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Калужские новости

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В Калужской области конфисковали автомобиль жителя Люберец

В Калужской области конфисковали автомобиль жителя Люберец

Суд конфисковал автомобиль «Фольксваген Тигуан» 32-летнего жителя Люберец, который был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения на территории Малоярославецкого районаСуд конфисковал автомобиль «Фольксваген Тигуан» 32-летнего жителя Люберец, который был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения на территории Малоярославецкого района.

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