В Калужской области конфисковали автомобиль жителя Люберец

Суд конфисковал автомобиль «Фольксваген Тигуан» 32-летнего жителя Люберец, который был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения на территории Малоярославецкого районаСуд конфисковал автомобиль «Фольксваген Тигуан» 32-летнего жителя Люберец, который был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения на территории Малоярославецкого района.
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