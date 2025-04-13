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Петербургский дневник

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Пассажиры задержанного в Пулково международного рейса обеспечены всем необходимым

Пассажиры задержанного в Пулково международного рейса обеспечены всем необходимым

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров 13 апреля 2025 года вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх отложен до 14 апреля 2025 года.

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