Пассажиры задержанного в Пулково международного рейса обеспечены всем необходимым

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров 13 апреля 2025 года вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх отложен до 14 апреля 2025 года.
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