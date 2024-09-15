Times: российские РЭБ сделали GPS бесполезными для наведения ракет ВСУ

TASS/AP Используемые российской армией средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали бесполезным использование системы GPS для наведения ракет ВСУ, передает 14 сентября издание The Times со ссылкой на военный источник.
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