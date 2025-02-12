Парки и скверы Барнаула очищают более 60 человек

12 февраля в столице региона ожидается небольшой снег и метель В Барнауле 12 февраля более 60 сотрудников и около 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение" убирают снег в парках, скверах и на других общественных территориях, сообщили в мэрии.