Парки и скверы Барнаула очищают более 60 человек

12 февраля в столице региона ожидается небольшой снег и метель В Барнауле 12 февраля более 60 сотрудников и около 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение" убирают снег в парках, скверах и на других общественных территориях, сообщили в мэрии.
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