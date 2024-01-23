Владимира Зеленского хотят поменять на Рустема Умерова?

Украинские власти внезапно занялись коррупцией в Министерстве обороны. Оказалось, что самые вороватые чиновники засели именно в этом ведомстве и безбожно воруют у ВСУ все, что можно – от консервов до бронежилетов.
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