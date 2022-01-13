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Рогозин рекомендовал казахскому министру не посещать Байконур

Рогозин рекомендовал казахскому министру не посещать Байконур

Руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 12 января, в своем Telegram-канале обратился к недавно назначенному министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову с просьбой не приезжать в Байконур.

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