Договор по "Дружбе": Сербия и Венгрия подпишут документы в 2025 году

Сербия рассчитывает на скорое соглашение с Венгрией касательно ответвления нефтепровода "Дружба". На Евразийском форуме в ОАЭ вице-премьер Александр Вулин выразил уверенность в заключении договора в 2025 году.
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