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Binance запускает 5 бессрочных контрактов на акции с 20-кратным кредитным плечом

Binance запускает 5 бессрочных контрактов на акции с 20-кратным кредитным плечом

25 августа Binance Futures запустила пять бессрочных контрактов TradFi с маржой в USDT, предоставляя трейдерам доступ к акциям Trump Media, Moderna и трем биржевым фондам, ориентированным на полупроводниковую промышленность.

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