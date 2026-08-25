Binance запускает 5 бессрочных контрактов на акции с 20-кратным кредитным плечом

25 августа Binance Futures запустила пять бессрочных контрактов TradFi с маржой в USDT, предоставляя трейдерам доступ к акциям Trump Media, Moderna и трем биржевым фондам, ориентированным на полупроводниковую промышленность.
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