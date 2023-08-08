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Надежды теперь нет: В США рассказали о тревоге своих генералов из-за «военного хода» Путина

Надежды теперь нет: В США рассказали о тревоге своих генералов из-за «военного хода» Путина

Бывший американский разведчик Ларри Джонсон в интервью каналу Redacted рассказал о тревоге американских генералов из-за очередного «военного хода» Владимира Путина.

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