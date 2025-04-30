Продвижение России: войска приближаются к Петровскому в ЛНР на несколько км

Российские силы продвинулись в направлении села Петровское в Луганской Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает о приближении на несколько километров, а также о продвижении на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.
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