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Продвижение России: войска приближаются к Петровскому в ЛНР на несколько км

Продвижение России: войска приближаются к Петровскому в ЛНР на несколько км

Российские силы продвинулись в направлении села Петровское в Луганской Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает о приближении на несколько километров, а также о продвижении на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.

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