В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет соглашение по минералам

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном в ближайшее время.