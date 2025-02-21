В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет соглашение по минералам

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном в ближайшее время.
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