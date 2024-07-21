На ТНТ снимают сериал «Афоня», но это не ремейк советской комедии

Начались съемки нового сериала “Афоня”, сообщает пресс-служба ТНТ по информации из РБК Life. Бытовая фэнтези-комедия будет состоять из 13 эпизодов и планируется к показу на канале в сезоне 2024–2025 года.
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