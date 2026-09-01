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Регионы России

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«Рома» отклонила предложение «Зенита» по трансферу Луиса Энрике

«Рома» отклонила предложение «Зенита» по трансферу Луиса Энрике

Итальянский футбольный клуб «Рома» отказался от идеи приобретения бразильского нападающего Луиса Энрике из санкт-петербургского «Зенита».

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