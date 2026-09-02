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В Ноябрьске изменили расписание автобусов №2 и №2А

В Ноябрьске изменили расписание автобусов №2 и №2А

В Ноябрьске с начала сентября обновили график движения автобусов № 2 и № 2А. Измененное расписание действует в рабочие дни, сообщили в «Максе» городской администрации.

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