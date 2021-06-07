Деджонте Мюррэй не поддержал своего отца, который позлорадствовал над получившим травму Харденом

Джон Мюррэй, отец разыгрывающего «Сан-Антонио» Деджонте Мюррэя, 6 июня написал твит, в котором позлорадствовал над выбывшим из-за травмы защитником «Бруклина» Джеймсом Харденом.
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