Деджонте Мюррэй не поддержал своего отца, который позлорадствовал над получившим травму Харденом

Деджонте Мюррэй не поддержал своего отца, который позлорадствовал над получившим травму Харденом

Джон Мюррэй, отец разыгрывающего «Сан-Антонио» Деджонте Мюррэя, 6 июня написал твит, в котором позлорадствовал над выбывшим из-за травмы защитником «Бруклина» Джеймсом Харденом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх