Белоусов заверил, что Россия уже отбилась от массовой украинской атаки дронами

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия «уже отбилась» от вражеских БПЛА. Так он ответил на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, сможет ли Москва отбиться от украинских налётов в праздничные дни.