Франция против вмешательства

2 ноября во Франции был опубликован доклад Парламентской делегации по разведке за 2022-2023 гг. Большая часть документа посвящена проблеме иностранного вмешательства и рекомендациям по борьбе с этой угрозой.
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