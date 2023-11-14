Сотни тысяч семей уже зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md

Около 330 тысяч домохозяйств подали заявки на платформу compensatii.gov.md. Из них более 149 тысяч заполнены с помощью социальных работников и библиотекарей, сообщает Минтруда и социальной защиты, отмечает Noi.
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