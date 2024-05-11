Тарасенко вошел в топ-15 по количеству матчей в плей-офф НХЛ за всю историю среди россиян

Владимир Тарасенко поднялся на 15-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. В ночь на 11 мая в Бостоне прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».