Тарасенко вошел в топ-15 по количеству матчей в плей-офф НХЛ за всю историю среди россиян

Владимир Тарасенко поднялся на 15-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. В ночь на 11 мая в Бостоне прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».
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