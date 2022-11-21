Военное обозрение

3 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Раз непрофессионально значит французы обоср какалисьНАТО: российские ...
  • Mikhail Kuznetsov
    Помнится, в советские времена, я был в пионерском лагере. Рядом был военный аэродром. Так один раз, военный самолёт, ...НАТО: российские ...
  • tatyanadavydkina
    Какая дружба? Поляки относятся к украинцам как к быдлу. Это было и это есть. Когда приезжала в Польшу к друзьям то вс...Замминистра юстиц...

Госдеп: Для доставки оружия на Украину было совершено до 900 перелётов военно-транспортной авиации США в сопредельные страны

Госдеп: Для доставки оружия на Украину было совершено до 900 перелётов военно-транспортной авиации США в сопредельные страны

Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал информацию относительно того, сколько и каких видов оружия было поставлено Вашингтоном Украине с начала российской специальной операции (т.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх