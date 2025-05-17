6 упражнений, которые покажут, не стареет ли ваше тело слишком быстро

Профессиональный фитнес-тренер рассказал, как проверить свою физическую форму — нужно всего пара минут С возрастом наш организм естественным образом теряет силу, подвижность, выносливость и мышечную массу, но мы можем повлиять на темп, с которым происходят эти изменения.