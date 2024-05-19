Датский ученый рассказал о связи алкоголя и гениальности

Многие творческие люди склонны к риску и часто используют алкоголь для стимуляции вдохновения.Мортен Хессе из Центра исследований Орхусского университета в Дании изучает факторы, влияющие на гениальность.
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