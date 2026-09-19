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Воронежские новости

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Избирком Воронежской области удивил подборкой лиц ЕДГ-2026

Избирком Воронежской области удивил подборкой лиц ЕДГ-2026

Пока одни избиратели сочиняют стихи в честь выборов, другие приходят на участки в костюмах мышей. Воронежская область умеет удивлять.

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