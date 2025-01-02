Легендарная олимпийская чемпионка Агнеш Келети ушла из жизни в 103 года

Агнеш Келети, старейшая олимпийская чемпионка, ушла из жизни в Венгрии на 104-м году. Обладательница пяти золотых медалей по гимнастике, она пережила Холокост и жила в Австралии и Израиле, вернувшись в Венгрию в 2015 году.
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