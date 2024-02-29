Спрос на сотрудников в нефтегазовой отрасли в РФ вырос почти на треть

Спрос на сотрудников в нефтегазовой отрасли в 2023 году вырос почти на треть, а зарплаты — на 12%. Больше всего отрасли не хватает обладателей инженерных специальностей и IT-специалистов, а также управленцев и менеджеров по продажам, выяснил товарно-сырьевой маркетплейс «ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ» (резидент «Сколково»), проанализировав данные крупнейшей рекрутинговой платформы hh.