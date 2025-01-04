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Царьград

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Мазутные пятна на пляжах Севастополя: ведется экстренная очистка волонтерами

Мазутные пятна на пляжах Севастополя: ведется экстренная очистка волонтерами

На пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна, вызванные крушением танкеров "Волгонефть". Губернатор Михаил Развожаев привлекает волонтёров для очистки.

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