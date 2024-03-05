Политолог Беляков: Если будет доказано применение F-35 на Украине, то конфликт обострится

Военный эксперт и политолог Вячеслав Беляков сообщил о том, что если на Украине обнаружат и собьют американский самолет, то несомненно конфликт выйдет на новый уровень эскалации, поскольку это будет доказательством участия регулярной армии США.
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