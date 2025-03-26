Скандал в детсаду Могочи дошёл до прокуратуры и следственного комитета

Воспитатели детского сада №2 в Могоче, в котором развернулся скандал между ними, родителями и заведующей, дошли до прокуратуры, которая провела проверку и подтвердила слухи о фиктивном трудоустройстве дочери заведующей, живущей в другом городе – предварительно было начислено более 1 млн рублей.