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Мужчина с тремя дочерьми пропал после поездки на катере под Красноярском

Мужчина с тремя дочерьми пропал после поездки на катере под Красноярском

Близкие забили тревогу, когда в назначенное время семья не связалась с ними Спасатели разыскивают 37-летнего мужчину и трех его дочерей, которые пропали во время поездки по Красноярскому водохранилищу.

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