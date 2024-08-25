Yahoo: США готовы поддержать оборону Израиля в противостоянии с «Хезболлой»

Спикер Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки генерал Пэт Райдер проинформировал о том, что власти державы продолжают вести наблюдение за тем, как складывается положение дел в ближневосточном регионе.
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