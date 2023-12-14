Уголовное дело возбуждено по факту массового отключения электричества в Красноярском крае

По информации главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело по факту массового отключения электричества в Емельяновском районе Красноярского края возбуждено по ч.
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