Дыхание весны: борьба двух циклонов принесет в Петербург дождь и тепло

Воздух прогреется до 4, а атмосферное давление будет ниже нормы. Мокрый снег и небольшие дожди ожидаются в Петербурге 16 февраля из-за противостояния двух циклонов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.