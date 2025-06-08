Генерал Зорин сообщил о движении поездов с телами солдат ВСУ к границе

Поезда с телами солдат ВСУ должны отправиться к границе днем 8 июня.Генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий переговорную группу со стороны России, сообщил о том, что поезда с телами погибших солдат ВСУ должны отправиться к границе с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии