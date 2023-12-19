Телеведущая Юлия Бордовских отреагировала на информацию о своей госпитализации

Российская телеведущая Юлия Бордовских попала в больницу в Москве с симптомами ковида. Звезда телепрограммы «Сегодня», как сообщает Telegram-канал Mash, в последние дни жаловалась на слабость, кашель, озноб и высокую температуру.
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