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Телеведущая Юлия Бордовских отреагировала на информацию о своей госпитализации

Телеведущая Юлия Бордовских отреагировала на информацию о своей госпитализации

Российская телеведущая Юлия Бордовских попала в больницу в Москве с симптомами ковида. Звезда телепрограммы «Сегодня», как сообщает Telegram-канал Mash, в последние дни жаловалась на слабость, кашель, озноб и высокую температуру.

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