«Финам» и БКС заблокировали вывод валюты со счетов клиентов

Вывод валюты с брокерских счетов «Финама» и БКС стал недоступен. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на БКС Банк, сообщили в пресс-службе компании «РБК Инвестициям».