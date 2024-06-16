Великобритания заподозрила Китай в слежке за своими военными через значки на их головных уборах.После восшествия Карла III на престол и изменения герба британская армия планирует массово сменить значки на фуражках и беретах.
Китай следит за военными Британии через значки на фуражках
Комментарии
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Борис Тросницкий
А чего выдергиваться как мухе на стекле, если даже кокардочку сделать не могут? Ну хоть бы надфилем попробовали...
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10 час.
Константин Беляев
Непонятно, как можно что то отслеживать без источника питания в этих кокардах? Бред какой то. Это же элементарная физика. Любая батарейка быстро разрядится.
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9 час.
Александр Салтановский
Вы батенька недооцениваете талантливых китайских инженеров, они и без батарейки ТАКОЕ создадут, что нагличанам долго ещё будет икаться!
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8 час.
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