Китай следит за военными Британии через значки на фуражках

Борис Тросницкий А чего выдергиваться как мухе на стекле, если даже кокардочку сделать не могут? Ну хоть бы надфилем попробовали...

Константин Беляев Непонятно, как можно что то отслеживать без источника питания в этих кокардах? Бред какой то. Это же элементарная физика. Любая батарейка быстро разрядится.