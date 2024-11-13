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ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле предотвращён теракт на электроподстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
&quot;функционер&quot;? Функционерами ж обычно руководящих, &quot;штабных&quot; работников называли. Рядовые кончились?
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19 час.

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