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ТАСС

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В Калуге завели дело о хищении 8 млн рублей на закупках реагентов

В Калуге завели дело о хищении 8 млн рублей на закупках реагентов

КАЛУГА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении не менее 8 млн рублей во время исполнения госконтракта по закупке противогололедных реагентов возбуждено в отношении директора фирмы и заместителя директора муниципального учреждения в Калуге.

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