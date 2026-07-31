В Калуге завели дело о хищении 8 млн рублей на закупках реагентов

КАЛУГА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении не менее 8 млн рублей во время исполнения госконтракта по закупке противогололедных реагентов возбуждено в отношении директора фирмы и заместителя директора муниципального учреждения в Калуге.
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