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Под Хабаровском водитель попавшей в ДТП фуры вынужден жить рядом с машиной

Под Хабаровском водитель попавшей в ДТП фуры вынужден жить рядом с машиной

Водитель буквально поселился под Хабаровском после того, как попал в аварию и его большегруз съехал в кювет.

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Комментарии
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Николай
Удачи и здоровья водителю в этой непростой ситуации!
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17 час.
Евгений Кислинский
этот водитель не первый, но и не последний в подобной ситуации, подобное было во все времена, ничего не изменилось, удачи тебе водитель.
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16 час.
Валерий Вадимов
вот такое братство...стащат по винтику мародёры проезжие или местные..расея
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10 час.

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