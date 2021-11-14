Под Хабаровском водитель попавшей в ДТП фуры вынужден жить рядом с машиной
Водитель буквально поселился под Хабаровском после того, как попал в аварию и его большегруз съехал в кювет.
Комментарии
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Удачи и здоровья водителю в этой непростой ситуации!
этот водитель не первый, но и не последний в подобной ситуации, подобное было во все времена, ничего не изменилось, удачи тебе водитель.
вот такое братство...стащат по винтику мародёры проезжие или местные..расея
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