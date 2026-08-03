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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис о жалобах на новые болиды: «Ты должен управлять любой машиной. Это наша работа, гонщикам платят миллионы»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что считает естественной и необходимой адаптацию к новым болидам «Ф-1» и корректировку своего стиля пилотажа.

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