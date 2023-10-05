Рост числа венчурных сделок в третьем квартале в России составил 15%

Рынок венчурных инвестиций в России в третьем квартале 2023 года показал рост впервые после начала специальной военной операции на Украине (СВО), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Venture Guide.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии