Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

А я так думал, что он тварями назвал тех, кто не дает Белгородом денег. Что то тут путают

Людмила Заикина

Противно на него смотреть было и до высказываний про Белгород, позерствует, красуется, хвастается, что выезжает в ЛНР и ДНР, а когда брал интервью у Лаврова вообще было стыдно за него, постоянно перебивал его. А однажды я видела как он брал интервью у Президента, они шли по аллее и он зашёл впереди ВВП, т е он совершенно не знает правил этикета.