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Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

Интересная жизнь с Vera Star Фото: seminar-beauty.ru В сети разгорается нешуточный скандал, который может стоить если не карьеры, то весьма подпорченной репутации известному пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Комментарии
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Илюха Илюха
А я так думал, что он тварями назвал тех, кто не дает Белгородом денег. Что то тут путают
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1 час.
Людмила Заикина
Противно на него смотреть было и до высказываний про Белгород, позерствует, красуется, хвастается, что выезжает в ЛНР и ДНР, а когда брал интервью у Лаврова вообще было стыдно за него, постоянно перебивал его. А однажды я видела как он брал интервью у Президента, они шли по аллее и он зашёл впереди ВВП, т е он совершенно не знает правил этикета.
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1 час.
С
Серега
Завоняло-отребье либероидное!!! Соловьëва захотели обрезать, шакалы пробаньдеровские. А-отсосните!!!
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1 час.

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