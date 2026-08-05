Путин: нужно увеличить число врачей в Белгородской области

Президент России Владимир Путин призвал увеличить число врачей в Белгородской области. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.
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