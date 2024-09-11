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Царьград

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Беспилотник летит из Норвегии. Мурманские аэропорты под угрозой - источник

Беспилотник летит из Норвегии. Мурманские аэропорты под угрозой - источник

Со стороны Норвегии в Россию летит беспилотник. Аэропорты Мурманской области оказались под угрозой, рассказал источник.

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Комментарии
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Юлия Юлия
А почему бы не вернуть им в ответ за такой &quot;подарок&quot; 1 ядерную боеголовку?
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21 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Любой подарок платежем красен !
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21 час.

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