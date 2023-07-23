Москва потребует от ЮНЕСКО выступить с осуждением убийства военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне спецоперации.
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева в зоне спецоперации
Комментарии
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Caltar
журналиста жаль,но разве он не на передовой был,его не снайпер убил,который спецом выслеживал. Некоторые писали,что Россия как бы обещала не не грохать высшее руководство укропов,потому и не долбим по настоящим "центрам принятия решений,но вот Буданова,как пишут,всё таки "задели,когда тот на передовую прикатил..,а в тылу и рядом с ним ничего не падало! Короче,журналиста и остальных пострадавших жаль,но это война,хоть по словам некоторых мы ещё и не начинали воевать.
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