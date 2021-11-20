Владельцы Tesla не могут попасть в свои машины из-за сбоя

Владельцы электромобилей Tesla из разных стран массово жалуются на сбои.В пятницу десятки владельцев Tesla разместили в соцсетях сообщения, что не могут попасть в свои электромобили из-за технического сбоя в работе приложения компании Илона Маска.
Владельцы электромобилей Tesla из разных стран массово жалуются на сбои.В пятницу десятки владельцев Tesla разместили в соцсетях сообщения, что не могут попасть в свои электромобили из-за технического сбоя в работе приложения компании Илона Маска.
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