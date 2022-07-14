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Бизнес просит заморозить индексацию тарифов «Платона» на 2023 год

Бизнес просит заморозить индексацию тарифов «Платона» на 2023 год

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на копию документа, его пописали главы Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей соков, воды и напитков, Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Российского зернового союза и НП «Русбренд».

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