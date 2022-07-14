Бизнес просит заморозить индексацию тарифов «Платона» на 2023 год

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на копию документа, его пописали главы Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей соков, воды и напитков, Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Российского зернового союза и НП «Русбренд».