Глава МИД Польши Сикорский призвал не бояться красных линий России

АЛ

Александр Лагуткин

Если с Польши прилетит хоть один снаряд на территорию России, то в ответ должно прилететь несколько Искандеров. Вообще уже пора взорвать в ближнем космосе демонстрационный ядерный заряд внутри натовской спутниковой группировки над восточной часть Европы.. Эти спутники используется для наведения их ракет по целям на территории России и поэтому являются законной военной целью. В свое время Хрущев взорвал свою "Царь бомбу" в 50 мегатонн на Новой земле. Сразу у врагов "появилось" желание подписывать мирные договоры. Это обеспечило возможность России спокойно жить более полувека. Похоже у Запада притупилось чувство самосохранения и нужна новая прививка.