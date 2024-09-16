Министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.
Глава МИД Польши Сикорский призвал не бояться красных линий России
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АЛ
Александр Лагуткин
Если с Польши прилетит хоть один снаряд на территорию России, то в ответ должно прилететь несколько Искандеров. Вообще уже пора взорвать в ближнем космосе демонстрационный ядерный заряд внутри натовской спутниковой группировки над восточной часть Европы.. Эти спутники используется для наведения их ракет по целям на территории России и поэтому являются законной военной целью. В свое время Хрущев взорвал свою "Царь бомбу" в 50 мегатонн на Новой земле. Сразу у врагов "появилось" желание подписывать мирные договоры. Это обеспечило возможность России спокойно жить более полувека. Похоже у Запада притупилось чувство самосохранения и нужна новая прививка.
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